La Serie D vede oggi la Cittadella affrontare il Tuttocuoio a Ponte a Egola alle 14:30. Alberto Formato non sarà presente, mentre i padroni di casa cercano la prima vittoria stagionale. La partita si inserisce in un contesto di classifica che vede il Tuttocuoio ancora in fondo, a sei punti dall’ultimo posto. Un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica in questo turno.

Non ci sarà Alberto Formato (foto) oggi a Ponte a Egola (14,30) per la gara della Cittadella sul campo del fanalino Tuttocuoio, staccato sul fondo a -6 dal penultimo posto e ancora a caccia della prima vittoria. L’attaccante, capitano e titolare sette giorni fa col Lentigione, da inizio settimana si allena da solo dopo essersi confrontato con la società e fino al 31 gennaio (termine ultimo per svincolarsi) si guarderà intorno per trovare una destinazione, anche se al momento non ci sono piste concrete. Oggi la squadra di Gori andrà a caccia di un successo esterno che manca da 3 mesi e mancheranno anche Stopelli e Mandelli squalificato, da valutare Sabotic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie d. La Cittadella contro il fanalino. Caso Formato, non va in Toscana

