Serie C | Livorno-Vis Pesaro 2-1 le pagelle | Di Carmine freddo dal dischetto in difesa brilla Baldi
Il Livornoottiene la seconda vittoria consecutiva battendo la Vis Pesaro 2-1 all'Armando Picchi. La squadra di casa si sblocca con il rigore di Di Carmine e aggiunge un’altra rete di Malagrida, mentre in difesa Baldi si distingue per ordine e solidità. Un risultato importante nel cammino del campionato di Serie C, che conferma la crescita degli amaranto.
Seconda vittoria consecutiva per il Livorno. Gli amaranto, all'Armando Picchi, hanno superato per 2-1 la Vis Pesaro grazie al penalty di Di Carmine ed alla rete di Malagrida. Vano, per i biancorossi, il gol nel finale di Stabile.Seghetti 6: nel primo tempo alza sopra la traversa un insidioso.🔗 Leggi su Livornotoday.it
