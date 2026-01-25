Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Ecco i risultati delle partite di Serie C e dilettanti disputate nel fine settimana. Di seguito trovate il quadro completo degli incontri, con dettagli e risultati aggiornati. Per condividere notizie, foto o ulteriori risultati, potete scrivere alla nostra redazione all’indirizzo [email protected]. Restate aggiornati sulle competizioni locali e nazionali con il nostro approfondimento settimanale.

Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] Arezzo, un altro innesto per puntare alla B. Preso il trequartista Cortesi dal Carpi Arezzo, è addio con Bertini. Interrotto il rapporto con il dg del settore giovanile L'Arezzo capolista contro la baby Juventus. Tre punti per allungare verso la serie B

