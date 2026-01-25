Serie B Südtirol-Padova | le pagelle degli uomini di Andreoletti
Analisi delle prestazioni dei calciatori del Padova nella partita contro il Südtirol, valida per la 21ª giornata di Serie BKT. Di seguito, le valutazioni individuali degli uomini di Andreoletti, per offrire un quadro obiettivo sull’andamento della squadra in questa fase del campionato.
Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la sconfitta contro il Südtirol nella 21ªgiornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-2)Sorrentino 6,5; Villa 5 (dal 1' s.t. Silva 5,5), Sgarbi 5, Perrotta 5,5; Capelli 6, Fusi 5,5, Harder 5 (dal 21' s.t. Buonaiuto 6), Varas 5, Barreca 5 (dal 32' s.t.
Argomenti discussi: Dove vedere Südtirol-Padova in tv e in streaming; SERIE B | Sotto la neve il Padova si scioglie: al Druso vince il Sudtirol 3-0; Sudtirol Padova: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Serie B. Sudtirol, i biancorossi ospitano il Padova allo Stadio Druso.
Serie B, il Padova sprofonda nella neve di Bolzano: il Sudtirol trionfa 3-0Non è l’esordio sperato per il Padova dell’era Banzato. Al Druso di Bolzano i biancoscudati cadono con un netto 3-0 contro un Südtirol. tuttomercatoweb.com
Calcio Serie B: Südtirol-Padova. Segui la diretta testualeIl Sudtirol risorge dopo un periodo difficile, grazie a due vittorie consecutive che permettono alla squadra di risalire in classifica e ritrovare fiducia. L’avversario di turno è il Padova, distante ... rainews.it
