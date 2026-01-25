Serie A troppa Atalanta per il Parma | finisce 4-0 per i nerazzurri

L'Atalanta si impone con un netto 4-0 sul Parma, dimostrando solidità e determinazione dopo la delusione in Champions League. La partita ha evidenziato la superiorità dei nerazzurri, che hanno controllato l'intero incontro senza grandi difficoltà. Questo risultato rafforza la posizione dell'Atalanta in classifica, mentre il Parma dovrà lavorare per migliorare le proprie prestazioni nelle prossime gare di Serie A.

L' Atalanta si riscatta dalla delusione in Champions e supera il Parma 4-0 in un match a senso unico. Il primo tempo è un monologo dei nerazzurri, totalmente padroni del campo. Al 15' è Gianluca Scamacca a sbloccare la partita su calcio di rigore. Poi è un ispiratissimo De Ketelaere a forinre l'assist del raddoppio a Marten de Roon. La squadra di Palladino sfiora il tris con Ederson prima di andare a riposo. Nella ripresa il Parma prova reagire e sfiora il gol con Pellegrino, su cui si fa trovare pronto Carnesecchi. Al 73' chiude la gara, il nuovo acquisto Giacomo Raspadori, che segna a porta vuota il primo gol con la nuova maglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

