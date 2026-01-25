Serie A | Spalletti annulla Conte finisce 3-0 allo Stadium

Nel match di Serie A allo Stadium, la Juventus ha superato il Napoli 3-0, ottenendo una vittoria importante che permette ai bianconeri di raggiungere la Roma a quota 42 punti. La partita ha visto un confronto tattico tra Spalletti e Conte, con la formazione di casa che ha saputo imporre il proprio ritmo. L'incontro si inserisce in un momento decisivo della stagione, influenzando la classifica e le ambizioni delle squadre coinvolte.

Fischio d'inizio allo Stadium.La Juventus parte subito bene e si presenta già nei primi minuti dalle parti di Meret. La prima con un tiro-cross di Conceicao, che però esce fuori, di molto a lato. Il Napoli controlla il gioco per pochi minuti e sembra essere in partita, quando Khephren Thuram ha sui piedi la primissima occasione della partita: defilato dalla sinistra lascia partire un tiro a giro che colpisce la traversa. Gli uomini di Conte provano a reagire con Vergara, ma il tiro dell'esterno napoletano da fuori area è sterile: blocca facilmente Di Gregorio. Non passano troppi minuti, la Juventus cresce e segna l'1-0 al 22' con Jonathan David su assist delizioso di Locatelli.

