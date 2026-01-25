Nel match della 22ª giornata di Serie A, Roma e Milan si sono affrontate allo Stadio Olimpico, terminando con un punteggio di 1-1. La partita ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna, contribuendo alla classifica di campionato. La gara si è svolta senza grandi sorprese, mantenendo un equilibrio tra le due formazioni. Con questo risultato, i giallorossi salgono a quota 43 punti nella posizione attuale.

Finisce 1-1 il match dello Stadio Olimpico tra Roma e Milan, posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A. I gol tutti nel secondo tempo: al vantaggio rossonero di De Winter al 62esimo ha risposto il rigore di Pellegrini al 74esimo. Battuta d’arresto dunque per il Milan, al suo terzo pareggio negli ultimi cinque match: la distanza tra il secondo posto della squadra di Allegri (47 punti) e l’Inter capolista (52) aumenta a cinque punti. Con il punto in casa, invece, i giallorossi di Gasperini raggiungono il Napoli al terzo posto a quota 43. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, Roma-Milan finisce in un 1 a 1: i giallorossi a quota 43

Leggi anche: LIVE Milan-Roma 1-0: finisce il primo tempo, giallorossi spreconi

Leggi anche: Serie A, Milan-Roma 0-0: giallorossi pericolosi | LIVE News

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Roma Milan in tv e streaming: dove vedere la partita; Roma-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Roma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Milan 1-1, la sintesi della partita.

Roma-Milan, orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ACon l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions ... tuttosport.com

Roma-Milan 1-1, risultato della partita di Serie A: De Winter non sbaglia, Pellegrini risponde gli highlightsRoma-Milan di Serie A: 1-1 il risultato del posticipo serale della 22a di Serie A, con i gol di De Winter e Pellegrini ... fanpage.it

Roma-Milan, diretta Serie A: pari all'Olimpico, tutte le dichiarazioni - facebook.com facebook

#Roma- #Milan diretta Serie A: segui la sfida di campionato tra Gasperini e Allegri LIVE x.com