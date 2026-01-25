Serie A | la Roma riprende il Milan su rigore Inter a +5

Nella 22ª giornata di Serie A, Roma e Milan si sono affrontate in un match equilibrato, concluso con una ripartizione dei punti grazie a un rigore realizzato dai giallorossi. L'Inter, grazie a questo risultato, mantiene un vantaggio di cinque punti in classifica. La giornata degli scontri diretti ha confermato l'intensità del campionato, offrendo spunti interessanti in vista delle prossime giornate.

Nella 22esima giornata di Serie A, Roma e Milan spartiscono la quota in palio: il pareggio permette all’Inter di scappare in classifica Era la giornata degli scontri diretti e non hanno deluso le aspettative. Dopo un 3-0 tutto a favore della Juventus contro il Napoli, Roma e Milan non si fanno troppo male e portano a casa un punto buono per la classifica di entrambe. Ma resta anche l’amaro in bocca per entrambe. I giallorossi hanno dominato a lungo e tirato molto di più verso la porta di Maignan. La legge del corto muso, però, ha colpito nel secondo tempo con un colpo di testa di De Winter che ha permesso ai rossoneri di andare in vantaggio.🔗 Leggi su Sportface.it

Roma-Milan 1-1: pareggio di Pellegrini su rigore … | Serie A NewsNel match di Serie A tra Roma e Milan, finisce 1-1 all'Olimpico.

Calcio femminile, riprende la rincorsa alla Roma nel 10° turno di Serie A. Juventus-Inter, match clouLa stagione di calcio femminile di Serie A riprende con il decimo turno, con attenzione particolare al match tra Juventus e Inter, sfida tra due delle principali contendenti.

Argomenti discussi: Torino-Roma 0-2, gol e highlights: decidono Malen (all’esordio) e Dybala; Fondazione Roma e Lega Calcio Serie A istituiscono il Premio Fondazione Roma - Il Valore del Gioco; Torino - Roma (0-2) Serie A 2025; Serie A, la Roma vola con Malen e Dybala: Torino ko, Gasp stacca la Juve nella corsa Champions.

Roma-Milan, orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ACon l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions ... tuttosport.com

Serie A, Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la ChampionsRoma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions All’Olimpico la prima Roma-Milan termina in parità: al vantaggio di De Winter al … risponde Pellegrini su rigore. Distacchi in classifica inalterati ... msn.com

