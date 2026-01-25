Serie A 22ma giornata | Roma-Milan 1-1
Nella 22ª giornata di Serie A, Roma e Milan si sono affrontate all'Olimpico, terminando con un pareggio 1-1. Il risultato permette ai rossoneri di mantenere la seconda posizione, distanti cinque punti dall’Inter, mentre la Roma si avvicina al Napoli, condividendo il terzo posto in classifica. Un’analisi equilibrata di un incontro che influisce sulla corsa alle prime posizioni del campionato.
22.40 Divisione della posta tra Roma e Milan: all'Olimpico 1-1. Rossoneri secondi ma ora a -5 dall'Inter, giallorossi che agganciano il Napoli al 3° posto. Primo tempo della Roma. Malen ci prova a ripetizione ma sbatte contro Maignan, miracoloso sulla deviazione ravvicinata di Celik. Poco Milan, solo un tiro alto di Saelemaekers. Ripresa.Rabiot impegna Svilar, poi su azione da corner Modric pesca la testa vincente di De Winter (62'). Reazione Roma. Braccio di Bartesaghi su centro di Celik, Pellegrini trasforma il rigore (74').🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Roma vs Milan, ventiduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaRoma e Milan si affrontano nella ventiduesima giornata della Serie A 20252026.
Serie A, 22ma giornata: è disastro Toro, a Como finisce 6 a 0 per i padroni di casa x.com
Buon pomeriggio dai nostri colleghi dal ‘Nicola De Simone’ di Siracusa dove alle 14.30 per la 22ma giornata del gruppo C di Serie C si affrontano il Siracusa Calcio e l’Audace Cerignola…! Per una giornata di Passione, Sportività e divertimento di tutti coloro c - facebook.com facebook
