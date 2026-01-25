Serie A 22° turno | Juventus-Napoli 3-0

Nel 22° turno di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Napoli, con il risultato di 3-0 all'Allianz Stadium. La sfida ha avuto ripercussioni sulla classifica, con i bianconeri che rafforzano la loro posizione in chiave Champions League, mentre i partenopei scivolano a nove punti dalla capolista Inter. Un risultato che potrebbe influenzare l’andamento delle prossime settimane di campionato.

19.57 Pesanti punti Champions per la Juve,che stende 3-0 all'Allianz un Napoli precipitato a -9 dall'Inter capolista. Bel 1° tempo dei bianconeri. Si stampa sul palo il destro a giro di K.Thuram, al 22' David raccoglie un assist di Locatelli, resiste a Spinazzola e timbra. Buongiorno sulla linea nega il raddoppio a Conceicao. Per gli azzurri (molte assenze) solo un tentativo di Vergara. Ripresa.Ci provano Spinazzola e Hojlund ma al 77' un errore di Juan Jesus innesca Miretti e poi Yildiz,che non perdona.Il Napoli crolla:tris Kostic all'86'.

