Secondo derby consecutivo al PalaCosta | l’OraSì domina la Virtus Imola

25 gen 2026

Nella 23ª giornata di Serie B Nazionale, l’OraSì Ravenna conquista una vittoria importante contro la Virtus Imola al PalaCosta, con il punteggio di 88-69. Si tratta del secondo derby consecutivo in cui la squadra di casa si impone, confermando il momento positivo e la crescita nel campionato. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e sottolinea l’impegno della formazione ravennate.

Basket B uomini. Tra gli ospiti debutta il neo-acquisto Ricci. OraSì, un altro derby. Alle 18 la Virtus ImolaAlle 18, l'OraSì affronta la Virtus Imola in un derby romagnolo di basket maschile.

