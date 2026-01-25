Secondo derby consecutivo al PalaCosta | l’OraSì domina la Virtus Imola
Nella 23ª giornata di Serie B Nazionale, l’OraSì Ravenna conquista una vittoria importante contro la Virtus Imola al PalaCosta, con il punteggio di 88-69. Si tratta del secondo derby consecutivo in cui la squadra di casa si impone, confermando il momento positivo e la crescita nel campionato. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e sottolinea l’impegno della formazione ravennate.
Nella 23esima giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna conquista un’altra grande vittoria davanti al proprio pubblico superando la Virtus Imola con il punteggio di 88-69. Secondo derby consecutivo al PalaCosta e altra prova di forza per i giallorossi, che confermano l’ottimo momento di forma.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Alle 18, l'OraSì affronta la Virtus Imola in un derby romagnolo di basket maschile.
L’OraSì domina la partita e vince 88-69 contro la Virtus Imola
