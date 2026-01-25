Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3 | come progettare la lezione simulata Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi

Due webinar dedicati alla preparazione della prova orale del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria. Sono rivolti a chi desidera approfondire la progettazione di lezioni simulate, unità didattiche e strumenti di valutazione. I materiali di preparazione e le strategie presentate offrono un supporto pratico e mirato per affrontare con maggiore sicurezza questa fase del concorso.

Due incontri pensati per offrire un supporto concreto nella preparazione della prova orale del concorso docenti per la scuola secondaria I e II grado su posto comune, con focus su lezione simulata, progettazione didattica e UdA. 5 febbraio, ore 16:00 – 18:00 Come progettare una lezione simulata: analisi guidata di tracce elaborate a cura del Dott. Vincenzo Antonio Gallo Durante l'incontro i.

