Seconda tranche di rincari per le sigarette e riforma di Lotto e SuperEnalotto

A partire dal 27 gennaio 2026, entrerà in vigore la nuova riforma dei giochi numerici Lotto e SuperEnalotto, approvata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Contestualmente, sono previsti ulteriori rincari per le sigarette.

Riforma dei giochi numerici in arrivo. A partire da martedì 27 gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova riforma di Lotto e SuperEnalotto, introdotta con decreto dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, registrato alla Corte dei Conti il 31 dicembre 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, composto da 39 articoli, disciplina l'intero settore dei giochi basati su combinazioni numeriche, distinguendo due categorie principali: Giochi a quota fissa: Lotto, 10eLotto, MillionDay. Giochi a totalizzatore nazionale: SuperEnalotto, Eurojackpot, Win for Life.

Sigarette, arriva la nuova tranche di aumenti: ecco quali marchi (e a quanto ammontano i rincari)
A partire da martedì, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette, interessando diversi marchi con variazioni che saranno presto ufficializzate.

Industria del tabacco, la prossima settimana seconda tranche di rincari
La prossima settimana si prevede un secondo aumento dei prezzi delle sigarette, dopo il rincaro di 30 centesimi già applicato a marchi come Philip Morris e Marlboro.

Sigarette, in arrivo la seconda tranche di rincari da 30 centesimi
ROMA – La prossima settimana è attesa la seconda tranche di rincari per le sigarette: tocca alla Camel che, con analogo aumento di 30 centesimi, arriverebbero a 6,30 euro a pacchetto.

