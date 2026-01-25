Sea Watch soccorre 18 migranti sbarcheranno in città

La nave Sea-Watch 5 ha soccorso 18 migranti che si trovavano a bordo di un barchino in difficoltà, in zona Sar libica. Gli uomini sono stati assistiti durante la notte e saranno successivamente condotti nel porto della città. L'evento si inserisce nel contesto delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo, dove le ONG svolgono un ruolo importante nel garantire la sicurezza dei migranti in mare.

La scorsa notte la nave Sea-Watch 5 ha soccorso 18 migranti che si trovavano a bordo di un barchino in difficoltà, in zona Sar libica. Tra loro vi sono due bambini piccoli. Il porto assegnato per lo sbarco è quello Catania "dove arriveremo domani", fa sapere la ong.

