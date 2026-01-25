Durante gli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha attirato l’attenzione non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per un gesto spontaneo che ha fatto il giro dei social. Il tennista spagnolo ha mostrato il suo fisico ai tifosi, suscitando entusiasmo tra il pubblico. Un episodio che, pur lontano dall’ambito sportivo, evidenzia il rapporto di Alcaraz con i fan e il suo carattere spontaneo.

Carlos Alcaraz è impegnato agli Australian Open 2026, ma c’è anche spazio per un momento “gossip” legato al suo fisico. L’aria da furbo, simpatico e rispettoso degli avversari, Alcaraz ha uno stuolo di fan. Ma non solo per questo motivo. C’è chi ha notato che il campione cambia spesso le magliette a favore di telecamera e a volte, come in questo caso, rivolge un occhiolino malizioso verso i fan, che impazziscono per lui. Inevitabilmente dopo un set, un giornalista ha pubblicamente chiesto al giocatore il motivo. “Quando ti cambi la maglietta la gente impazzisce. Ti diverte questa cosa? Sembra tu lo faccia un po’ per il pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se la gente è contenta, lo sono pure io”: Carlos Alcaraz fa il “piacione” e mostra il fisico a bordo campo. I fan impazziscono e urlano – IL VIDEO

