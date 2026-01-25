Scusateci per nostro figlio | chi erano Pasquale e Maria i genitori di Claudio Carlomagno

Pasquale e Maria Carlomagno sono stati i genitori di Claudio Carlomagno, vittima di una tragedia avvenuta ad Anguillara Sabazia. La loro scomparsa rappresenta un evento doloroso che ha colpito la comunità locale, segnando profondamente le persone coinvolte e lasciando un ricordo difficile da dimenticare. Questa vicenda mette in luce temi legati alla perdita e alle difficoltà familiari, suscitando riflessioni sulla tutela e il supporto alle famiglie in crisi.

Una tragedia immane quella che si è consumata ieri ad Anguillara Sabazia (Roma): Pasquale e Maria Carlomagno, i genitori di Claudio Carlomagno, si sono infatti tolti la vita. Entrambi non potevano accettare quanto fatto dal loro figlio, attualmente in carcere per l'omicidio della moglie, Federica Torzullo. Prima di andarsene per sempre, la coppia ha voluto lasciare un biglietto di scuse rivolto all'altro loro figlio, Davide, chiedendo perdono per il gesto estremo e per le azioni compiute da Claudio. Ma cosa sappiamo dei due coniugi? Pasquale Carlomagno aveva 65 anni, ed era il titolare della ditta edile presso la quale lavorava anche il figlio Claudio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Prima di compiere l'estremo gesto, la coppia ha inviato un breve messaggio: "Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio". - facebook.com facebook