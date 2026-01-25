Scuola mense e ricorsi Il sindaco attacca FdI | Ritorsioni se non ti pieghi
Il sindaco Matteo Lepore ha espresso preoccupazioni riguardo alle recenti tensioni tra le istituzioni locali e Fratelli d’Italia, sottolineando come, a suo avviso, ci siano pressioni e ritorsioni nei confronti di chi non si allinea alle posizioni del partito. Durante una manifestazione dei sindacati, Lepore ha evidenziato le difficoltà nel garantire un’istruzione pubblica autonoma, evidenziando le sfide politiche e le tensioni in atto nel contesto locale e nazionale.
"In questo Paese o ti inginocchi a Fratelli d’Italia o subisci delle ritorsioni". Dal palco di piazza Roosevelt, durante la manifestazione dei sindacati per per difendere la pubblica istruzione, il sindaco Matteo Lepore sferra una serie di attacchi contro i meloniani. Parte dal commissariamento della Regione per il dimensionamento della rete scolastica, passa per la bocciatura al Comune da parte dell’ Anac sulla gara di appalto europea per la refezione scolastica (Ribò) e per la ’cancellazione’ di Città 30 da parte del Tar (su ricorso di tassisti e FdI), e poi si scaglia contro il governo nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il sindaco di Bologna fa il duro: “Se non ti inginocchi a FdI, la paghi”. La replica: bambino viziato. Se il Tar ti boccia, è colpa tuaIl recente scambio tra il sindaco di Bologna e la sua opposizione riflette tensioni politiche e giudiziarie in città.
Argomenti discussi: Ricorsi sempre e comunque, la via giudiziaria della destra: Città 30, mense, Garisenda; Scuole aperte di pomeriggio: 10 adesioni a Cesena. ??????Corsi e attività: già 200 domande; Lepore: In questo Paese o ti pieghi a Fratelli d'Italia o subisci ritorsioni.
