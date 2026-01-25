Scuola mense e ricorsi Il sindaco attacca FdI | Ritorsioni se non ti pieghi

Il sindaco Matteo Lepore ha espresso preoccupazioni riguardo alle recenti tensioni tra le istituzioni locali e Fratelli d’Italia, sottolineando come, a suo avviso, ci siano pressioni e ritorsioni nei confronti di chi non si allinea alle posizioni del partito. Durante una manifestazione dei sindacati, Lepore ha evidenziato le difficoltà nel garantire un’istruzione pubblica autonoma, evidenziando le sfide politiche e le tensioni in atto nel contesto locale e nazionale.

