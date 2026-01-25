Scream 7 trailer e poster del nuovo capitolo della saga horror con Neve Campbell e Courteney Cox

Scream 7, il nuovo capitolo della celebre serie horror, si prepara ad arrivare nelle sale il 25 febbraio 2026. Il trailer e il poster sono stati recentemente diffusi, confermando la presenza di protagonisti come Neve Campbell, Courteney Cox e Isabel May. La pellicola continuerà a esplorare le atmosfere tese e inquietanti che hanno reso questa saga un punto di riferimento nel genere.

Scream 7, ecco trailer e poster del nuovo capitolo della saga horror con Neve Campbell, Isabel May e Courteney Cox in arrivo al cinema il 25 febbraio 2026. "Ciao Sydney. Ti sono mancato?". È così che ricomincia l'incubo per Sidney Prescott, interpretata ancora una volta Neve Campbell, nel settimo capitolo della saga horror dedicata a Ghostface. Diretto da Kevin Williamson, nel cast Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

