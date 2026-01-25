Scontro tra auto sull’A22 | cinque auto coinvolte traffico bloccato

Nella giornata di oggi, domenica 25 gennaio, si è verificato un incidente lungo l'A22 tra i caselli di AlaAvio e Affi, in direzione sud. Quattro auto sono rimaste coinvolte, causando blocchi al traffico. La dinamica dell’incidente e le eventuali conseguenze sono al momento in fase di verifica. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di considerare percorsi alternativi.

Brutto incidente oggi, domenica 25 gennaio, lungo l’Autostrada del Brennero, tra i caselli autostradali di AlaAvio e Affi, in direzione sud.L'allarme è scattato attorno a mezzogiorno e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco di Avio e le forze dell'ordine. Dai primi.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Scontro tra auto sull’A22: cinque auto coinvolte, traffico bloccatoOggi, domenica 25 gennaio, si è verificato un incidente sull’A22, tra i caselli di AlaAvio e Affi, in direzione sud.

Leggi anche: Scontro tra due auto e un furgone sull’A22: nove persone coinvolte, autostrada chiusa verso sud

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Scontro tra auto e moto: ferito un 17enne; Scontro tra auto e camion: muore un ventenne; Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimi; Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino.

Scontro tra due auto sul viadotto della Magliana a Roma. Tra i 5 feriti gravi anche un bambinoQuatro adulti e un bambino feriti in modo grave e trasportati in codice rosso all'ospedale Gemelli. È il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sul Viadotto della Magliana, a Roma. Sul posto ... rainews.it

Vercelli, scontro frontale tra furgone e auto: un morto e due feritiIl bilancio è di un morto e due feriti. L'uomo deceduto ha perso la vita sul colpo. I sanitari non hanno potuto far nulla per lui ... quotidianopiemontese.it

+++ULTIM'ORA+++ Tragica domenica: scontro tra due auto, muore un 39enne - facebook.com facebook

Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 5 feriti gravi. Tra loro anche un bambino ift.tt/lc4ZoCN x.com