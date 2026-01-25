Scontro diretto all’Helvia Recina Maceratese all’attacco del Sora

In programma all’Helvia Recina, la sfida tra Maceratese e Sora rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre. La partita assume particolare importanza, poiché il risultato influenzerà significativamente la classifica e la corsa alla permanenza in categoria. Un incontro che richiede attenzione e determinazione, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e consolidare le rispettive posizioni in classifica.

Ecco una partita in cui il risultato vale più di ogni altro aspetto perché la sfida tra Maceratese e Sora mette di fronte formazioni il cui obiettivo è la permanenza nella categoria. A ciò si aggiunga che i biancorossi giocano in casa e che la prossima settimana saranno ospiti della Sammaurese, un altro scontro salvezza; insomma, è uno snodo molto importante per la formazione di Possanzini che successivamente dovrà vedersela con le big del girone. Ma adesso c'è da pensare a un Sora protagonista sul mercato per migliorare la formazione attraverso una serie di tesseramenti. All'andata la Maceratese è ritornata dal Lazio con la vittoria, ma rispetto a un girone fa il Sora ha cambiato volto attraverso una serie di arrivi.

