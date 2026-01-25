Scontri tra tifosi Lazio e Napoli su A1 80 bloccati | sequestrati bastoni e taglierini

Questa mattina, lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, la polizia è intervenuta a seguito di scontri tra tifosi di Lazio e Napoli. Sono stati fermati circa 80 individui, con sequestri di bastoni e taglierini. L’intervento ha permesso di evitare escalation e garantire la sicurezza sulla strada, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi per prevenire incidenti durante eventi sportivi.

(Adnkronos) – La polizia è intervenuta questa mattina presto lungo l'autostrada A1, dove sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, era stata segnalata la presenza di più persone con il volto coperto e armate di bastoni che si stavano affrontando. All’arrivo degli agenti le persone si erano già allontanate. Ottanta tifosi laziali sono stati poi intercettati al casello di Monte Porzio Catone e, una volta bloccati, identificati. Il gruppo proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo la A1 dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo la stessa arteria autostradale, tra i supporters biancocelesti e gli ultras del Napoli.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni: identificati 80 supporter biancocelestiNella notte sull’A1, scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli hanno portato al sequestro di mazze e bastoni.

Leggi anche: Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Scontri tra tifosi veronesi e pisani prima di Pisa-Verona , bombe lanciati dai veronesi | 18/10/2025

Argomenti discussi: Scontri tra tifosi di Roma e Fiorentina sulla A1; Roma-Stoccarda, alta tensione tra i tifosi giallorossi e tedeschi prima del match di Europa League; Scontri in autostrada tra tifosi di Fiorentina e Roma, l’agguato coi martelli: paura per le auto che passavano; VIDEO | Roma, invasione tedesca. Corteo dei tifosi dello Stoccarda tra Termini e piazza Venezia.

Calcio, scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli su carreggiata A1 tra Ceprano e FrosinoneGli agenti della polizia di stato sono intervenuti questa mattina presto lungo l'autostrada A1 dove sulla carreggiata in direzione Nord nel ... msn.com

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni: identificati 80 supporters biancocelestiUna notte complicata sull’A1. Tifosi del Napoli diretti a Torino e tifosi laziali di ritorno da Lecce sarebbero entrati in contatto lungo la carreggiata nord, all’altezza di ... ilmessaggero.it

Bologna, scontri fra i tifosi rossoblù e quelli del Celtic prima della gara di Europa league x.com

Il provvedimento dopo gli scontri contro i tifosi della Juve Stabia - facebook.com facebook