Nella giornata di oggi, sull'autostrada A1 vicino Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio. Durante le operazioni sono stati fermati 80 persone e sequestrate armi bianche, tra coltelli e mazze, appartenenti a un gruppo di ultras biancocelesti. L’evento evidenzia le tensioni tra le due tifoserie e l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico.

Rissa tra tifosi in autostrada. Un gruppo di tifosi del Napoli è entrato in contatto con un supporter della Lazio lungo la carreggiata nord dell’A1, rimasta bloccata per diversi minuti. Un altro scontro tra tifoserie sull’Autostrada del Sole ha permesso alle forze dell’ordine di fermare e intercettare 80 ultras biancocelesti di ritorno dalla trasferta di Lecce, sequestrando loro mazze e coltelli da cucina. Lo scontro tra tifosi del Napoli e della Lazio Come riportato da Repubblica, la rissa tra il gruppo di sostenitori del Napoli, in direzione Torino per assistere alla partita di cartello contro la Juventus, e il tifoso della Lazio è avvenuto all’alba di domenica 25 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontri tra tifosi di Napoli e Lazio sull'A1 vicino Frosinone, 80 fermati e coltelli e mazze sequestrate

Scontri in A1 tra tifosi della Lazio e del Napoli: bloccati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelliNella notte, la polizia ha fermato 80 tifosi della Lazio presso il casello di Monte Porzio Catone, nel contesto di scontri con ultras del Napoli avvenuti sull'autostrada A1.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni. Bloccati 80 biancocelestiQuesta mattina, lungo l’autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Scontri tra tifosi in autostrada: danni e disagi al traffico | VIDEO; Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; L’autostrada ostaggio degli ultras: guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1, auto….

Scontri in A1 tra ultras di Napoli e Lazio. Bloccati 80 biancocelesti con mazze e coltelli da cucinaÈ successo all'alba nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Armati di bastone, le tifoserie si sono affrontati bloccando la carreggiata nord ... quotidiano.net

Scontri tra tifosi Lazio e ultras Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardiRegistrato un contatto tra le due tifoserie nel territorio di Frosinone: i sostenitori della squadra di Sarri stavano rientrando dalla trasferta di Lecce ... corrieredellosport.it

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni - facebook.com facebook

Bologna, scontri fra i tifosi rossoblù e quelli del Celtic prima della gara di Europa league x.com