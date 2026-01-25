Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sulla A1

Nella mattina sull’autostrada A1 si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi del Napoli, in viaggio verso Torino, e tifosi della Lazio, rientranti da Lecce. L’incidente ha coinvolto alcune persone, causando disagi e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è stata prontamente gestita per garantire la sicurezza e ripristinare la circolazione.

Scontri all’alba sull’ autostrada A1  tra un gruppo di tifosi del  Napoli, diretti a Torino, e uno della della  Lazio  di rientro da Lecce. Questo quanto leggiamo da Sportmediaset. I tifosi sarebbero entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sul posto la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, hanno ingaggiato scontri con mazze e bastoni. Scontri in autostrada, i dettagli. Sportmediasrt scrive che ” le forze dell’ordine hanno intercettato ottanta tifosi laziali al casello di Monte Porzio Catone e li hanno identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoniQuesta mattina, lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli.

Ancora violenza ultras, scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’A1 (RomaToday)Continuano gli episodi di tensione tra tifoserie ultras sull’A1, con scontri tra sostenitori del Napoli in viaggio verso Torino e i tifosi della Lazio di ritorno da Lecce.

