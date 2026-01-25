Scontri sull’A1 tra tifosi | fermati 80 laziali sequestrate mazze e coltelli Tensione con gli ultras del Napoli

Nelle prime ore del mattino, la polizia ha fermato 80 tifosi laziali al casello di Monte Porzio Catone, sequestrando mazze e coltelli. L’intervento è avvenuto in seguito agli scontri avvenuti sull’A1 tra tifosi del Lazio e ultras del Napoli, evidenziando una situazione di alta tensione tra le due tifoserie. Gli episodi hanno suscitato preoccupazione e richiesto un intervento tempestivo delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

