Nella notte del 25 gennaio 2026, sull'autostrada A1 si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e ultras della Lazio, che viaggiavano rispettivamente verso Torino e rientravano da Lecce. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al blocco di circa 80 supporter biancocelesti, alcuni dei quali armati con mazze e coltelli da cucina. L’episodio evidenzia le tensioni tra le tifoserie e la necessità di interventi per garantire la sicurezza pubblica.

Roma, 25 gennaio 2026 – Violenti scontri all'alba sull'autostrada A1 tra tifosi del Napoli diretti a Torino e ultras della Lazio, di rientro da Lecce. Le tifoserie si sono affrontate a colpi di mazze e bastoni sulla carreggiata nord, rimasta bloccata per alcuni minuti. Molti di loro erano a volto coperto. Poi sono ripartiti, nella speranza di farla franca. Ma la fuga è durata poco. Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati dalla polizia al casello romano di Monte Porzio Catone. Alla vista degli agenti, i tifosi hanno buttato dal finestrino mazze e coltelli da cucina, gettandoli lungo il ciglio della strada prima di arrivare alla barriera autostradale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scontri in A1 tra ultras di Napoli e Lazio. Bloccati 80 biancocelesti con mazze e coltelli da cucina

Scontri in A1 tra tifosi della Lazio e del Napoli: bloccati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelliNella notte, la polizia ha fermato 80 tifosi della Lazio presso il casello di Monte Porzio Catone, nel contesto di scontri con ultras del Napoli avvenuti sull'autostrada A1.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni. Bloccati 80 biancocelestiQuesta mattina, lungo l’autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scintille in Lazio-Napoli Mazzocchi vs Marusic

Argomenti discussi: Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma; Autostrada A1, violenti scontri con mazze e martelli tra 200 ultras della Roma e della Fiorentina; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Scontri sull’A1 tra tifosi di Roma e Fiorentina: 200 tifosi incappucciati con spranghe e bastoni.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni. Bloccati 80 biancocelestiGli agenti della polizia di stato sono intervenuti questa mattina presto lungo l'autostrada A1 dove sulla carreggiata in direzione Nord nel ... msn.com

Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo carreggiataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo carreggiata ... tg24.sky.it

Ancora violenza ultras, scontri tra tifosi del #Napoli e della #Lazio sull’A1 (RomaToday) Gli scontri sono avvenuti tra Ceprano e Frosinone e hanno coinvolto gli ultras azzurri diretti verso #Torino e quelli laziali di ritorno da #Lecce. La Questura di #Roma ha ide - facebook.com facebook

Tensione e scontri sulla A1 tra ultras di Lazio e Napoli. La polizia sequestra coltelli e mazze chiodate ift.tt/BcYVDXp x.com