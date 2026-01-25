scontri in a1 tra i tifosi di napoli e lazio fermati a torino i supporters azzurri

Nella giornata odierna a Torino, la Polizia di Stato ha individuato e sta identificando i tifosi del Napoli coinvolti negli scontri avvenuti lungo l’autostrada A1 con i supporter della Lazio. Gli scontri sono stati fermati e le forze dell’ordine stanno svolgendo le necessarie attività di verifica per chiarire l'accaduto e garantire la sicurezza pubblica.

