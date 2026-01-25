A Torino, la Polizia di Stato sta attualmente identificando i tifosi del Napoli coinvolti negli scontri avvenuti sulla A1 con i supporter della Lazio. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza pubblica durante eventi sportivi. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere comportamenti rispettosi e di rispettare le normative in occasione di manifestazioni sportive.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati individuati a Torino, dalla Polizia di Stato, che ora li sta identificando, i tifosi partenopei che avrebbero preso parte agli scontri verificatisi oggi sulla A1 con i supporter della Lazio. I partenopei viaggiavano a bordo di auto e van che, secondo quanto si è appreso, all'arrivo a Torino sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Scontri in A1, Anfp: "Inaccettabile ennesima violenza dei tifosi". "L'ennesimo episodio di violenza legato al tifo calcistico, consumatosi questa mattina lungo l'autostrada A1 impone una durissima condanna e una presa di posizione netta e inequivocabile.

© Anteprima24.it - Scontri in A1, in corso a Torino l’identificazione dei tifosi del Napoli

Scontri in A1 tra i tifosi di Napoli e Lazio, fermati a Torino i supporters azzurriNella giornata odierna a Torino, la Polizia di Stato ha individuato e sta identificando i tifosi del Napoli coinvolti negli scontri avvenuti lungo l’autostrada A1 con i supporter della Lazio.

Scontri sull’A1 fra tifosi del Napoli e della LazioNella prima mattinata si sono verificati scontri sull’autostrada A1 tra tifosi del Napoli in viaggio verso Torino e supporter della Lazio in rientro da Lecce.

