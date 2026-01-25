Scontri con ultrà del Napoli 80 tifosi laziali fermati | sequestrati mazze e coltelli

A Monte Porzio Catone, lungo l’A1, sono stati fermati circa 80 tifosi laziali coinvolti in scontri con ultrà del Napoli. Durante le operazioni, sono stati sequestrati mazze e coltelli. L’intervento è stato avviato dopo la segnalazione di un contatto nella zona di Frosinone, contribuendo a garantire maggiore sicurezza e prevenire eventuali escalation di violenza tra le tifoserie.

Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo la A1 da equipaggi della Polizia stradale dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo l'arteria autostradale, tra i supporter biancocelesti e gli ultras del Napoli. E alla vista degli agenti, sono stati buttati lungo il ciglio della strada oggetti come mazze e coltelli da cucina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

