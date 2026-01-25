Sci alpinismo Sostizzo da sogno | primo podio in Coppa del Mondo nel vertical di Andorra

Il 24enne atleta del CS Carabinieri si distingue nel mondo dello sci alpinismo, conquistando il primo podio in Coppa del Mondo nel vertical di Andorra. Con un terzo posto alle spalle di Bonnet e Verbnjak, segna il miglior risultato in carriera, confermando il suo talento in una disciplina impegnativa e in crescita.

Il 24enne del CS Carabinieri è terzo alle spalle di Bonnet e Verbnjak e centra il miglior risultato in carriera. Murada quinta tra le donne, lunedì la sprint chiude la tappa. Giornata da incorniciare per Matteo Sostizzo, che ad Andorra conquista il primo podio in carriera in Coppa del Mondo di sci alpinismo chiudendo terzo nel vertical. Il 24enne vicentino, ormai di casa in Valsugana, firma così il miglior risultato della sua giovane carriera internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

SCIALPINISMO - Ai piedi del Monte Rosa il recupero della gara inizialmente prevista domenica 18 gennaio a Bagolino (Brescia). #fisiVeneto #skimountaineering - facebook.com facebook