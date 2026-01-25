Sci alpinismo | Murada quinta nella Vertical nel giorno del primo podio di Matteo Sostizzo

Nella Vertical Race di questa mattina ad Andorra, valida per la ISMF World Cup di sci alpinismo, Giulia Murada si è distinta ottenendo il quinto posto, la migliore tra le atlete italiane. La competizione rappresenta anche il debutto sul podio di Matteo Sostizzo, segnando un momento importante per gli atleti italiani in questa tappa della coppa del mondo.

Sempre nella gara femminile, settima Alba De Silvestro che ha accusato un distacco di 2'01" dalla vincitrice. Il podio, invece, è stato completato dalla francese Emily Harrop, seconda, e dall'austriaca Sarah Dreier. Nella prova maschile, primo podio in carriera in Coppa del mondo per il vicentino Matteo Sostizzo, terzo alle spalle dello svizzero Remi Bonnet, che è salito sul gradino più alto del podio, e dell'austriaco Paul Verbnjak, che ha chiuso in seconda posizione. Ventitreesimo, invece, Michele Boscacci. Domani la tappa andorrana di Coppa del mondo si concluderà con una Sprint Race e, sempre domani, il direttore tecnico dell'Italia, Fabio Meraldi, annuncerà i convocati per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Sci Alpinismo, Matteo Sostizzo sale sul podio nella vertical maschile in Andorra. Mollaret domina tra le donne

Sci alpinismo, la Francia e la Svizzera vincono nel vertical di Courchevel. Giulia Murada in Top 5Il primo vertical della stagione si è svolto a Courchevel, con la vittoria di rappresentanti della Francia e della Svizzera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Murada 5/a e De Silvestro 6/a nel vertical di Courchevel, Sostizzo 10/o: dominio per Gachet-Mollaret e Bonnet; Sci alpinismo, la Francia e la Svizzera vincono nel vertical di Courchevel. Giulia Murada in Top 5; MURADA ANCORA SUL PODIO! Giulia è terza nella sprint di Courchevel alle spalle di Harrop e Ravinel; De Silvestro, Murada ed altri dieci azzurri in partenza per Andorra: domenica e lunedì la terza tappa di Cdm.

Coppa del Mondo sci alpinismo ad Andorra: Giulia Murada quinta nella Vertical RaceOttima prova per lo sci alpinismo italiano ad Andorra, dove nella mattinata odierna si è disputata la Vertical Race valida per la Coppa del Mondo ISMF di sci ... radiotsn.tv

Sci alpinismo, la Francia e la Svizzera vincono nel vertical di Courchevel. Giulia Murada in Top 5Il primo vertical della stagione, specialità che si corre solamente in salita, completa una emozionante due giorni di gare. La tappa di Coppa del Mondo di ... oasport.it

Sci alpinismo, Murada trascina la Valtellina: top five mondiale nella Vertical di Courchevel #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

Secondo podio di fila in Coppa del Mondo di sci alpinismo per Murada! A Courchevel, Francia, Giulia chiude terza la sprint femminile. A dicembre a Solitude aveva ottenuto la piazza d’onore. bit.ly/3YGlR3q @Fisiofficial #RoadToMilanoCortina2026 x.com