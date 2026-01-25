Schiavi del cellulare | l’abuso genera ansia E il Comune organizza le domeniche detox

Negli ultimi anni, l’uso eccessivo del cellulare ha portato a una crescente dipendenza, influenzando il benessere quotidiano e generando ansia. Per promuovere un equilibrio digitale, il Comune di Cesena organizza iniziative come le domeniche detox, offrendo ai cittadini l’opportunità di disconnettersi e riscoprire momenti di quiete e presenza nel rispetto di uno stile di vita più equilibrato.

Cesena, 25 gennaio 2026 – Com'era la vita quando non c'erano i cellulari? Più lenta. Una vita 'offline' che alcuni ricordano con nostalgia. Prima della diffusione di massa tra gli anni '90 e 2000, si scrivevano i numeri con la penna, si usavano i telefoni fissi e le cabine a gettoni, si scattavano foto con rullini, si consultavano le mappe stradali. Il primo cellulare squillò nel 1973, era un telefono grande e ingombrante. Ora i cellulari sono una parte di noi. Nascosti dietro gli schermi lasciamo scivolare via minuti, ore e giorni. Con gli occhi fissi sul telefono, le dita in frenetico movimento sulla tastiera e la mente rapita.

