Cosimo Bertini conquista il suo primo podio in Coppa del Mondo di sciabola, arrivando terzo a Salt Lake City. La prestazione segue il risultato di Michela Battiston, che aveva ottenuto un podio nella gara femminile. Questo risultato rappresenta un momento importante per l’atleta e per la squadra italiana, confermando la crescita e la competitività nel circuito internazionale.

Dopo il podio ottenuto da Michela Battiston nella gara femminile, anche al maschile l’Italia festeggia quello di Cosimo Bertini, che conclude al terzo posto la prova di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City. Si tratta di una prima volta assoluta per il campione del mondo under 20, che sboccia definitivamente sulle pedane americane. A vincere è stato il sudcoreano Oh Sanguk, che ha sconfitto per 15-12 in finale il giapponese Mao Kokubo. Proprio con Oh Sanguk si era fermato il cammino di Bertini in semifinale, con l’azzurro che si era arreso nettamente all’asiatico con il punteggio di 15-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Cosimo Bertini festeggia il primo podio in Coppa del Mondo

Frascati Scherma, splendido doppio podio in Coppa del MondoFrascati Scherma apre il 2026 con un risultato importante, ottenendo un doppio podio nelle tappe di Coppa del Mondo di fioretto a Hong Kong.

Leggi anche: Scherma, Bianchi e Martini sul podio all’esordio in Coppa del Mondo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Scherma, Cosimo Bertini festeggia il primo podio in Coppa del Mondo.

Scherma, Cosimo Bertini festeggia il primo podio in Coppa del MondoDopo il podio ottenuto da Michela Battiston nella gara femminile, anche al maschile l’Italia festeggia quello di Cosimo Bertini, che conclude al terzo posto la prova di Coppa del Mondo di sciabola a ... oasport.it

Universiadi, gli schermidori Amore e Bertini portabandiera ItaliaLa fiorettista romana Giulia Amore e lo sciabolatore livornese Cosimo Bertini sono stati portabandiera d'Italia all'Universiade in Germania. I due schermidori azzurri ieri sera hanno avuto l'onore di ... sportmediaset.mediaset.it

Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook