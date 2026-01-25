Scatta un cicalino | controlli sul monossido nella palazzina dov' era morto un turista

A Gretta, i vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere un incendio in una cantina di via Aquileia, con operazioni di ventilazione in corso. Contestualmente, una squadra di Trieste sta effettuando controlli sul monossido di carbonio nella stessa palazzina, dove si è verificato un decesso di un turista. Le attività sono volte a garantire la sicurezza e la prevenzione di eventuali rischi per i residenti.

