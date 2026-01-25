Scaricano le colpe sull’Ia ma sono gli uomini stolti a sbiancare il paggio nero

La Fondazione Cini di Venezia ha commissionato un’installazione artistica dedicata a Casanova, ma recentemente si è verificato un inconveniente: il servitore moretto, presente nel celebre dipinto, è scomparso. La questione ha suscitato discussioni, spesso concentrate sulle responsabilità dell'intelligenza artificiale, mentre in realtà sono errori umani a causare tali perdite. Un episodio che invita a riflettere sulla collaborazione tra tecnologia e competenza umana nel mondo dell’arte.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.