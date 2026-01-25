Scaricano le colpe sull’Ia ma sono gli uomini stolti a sbiancare il paggio nero
La Fondazione Cini di Venezia ha commissionato un’installazione artistica dedicata a Casanova, ma recentemente si è verificato un inconveniente: il servitore moretto, presente nel celebre dipinto, è scomparso. La questione ha suscitato discussioni, spesso concentrate sulle responsabilità dell'intelligenza artificiale, mentre in realtà sono errori umani a causare tali perdite. Un episodio che invita a riflettere sulla collaborazione tra tecnologia e competenza umana nel mondo dell’arte.
La veneziana Fondazione Cini ha commissionato un’installazione artistica dedicata a Casanova. Ma qualcosa è andato storto: il servitore moretto del dipinto non c’è più. In un video che promuove una mostra della Fondazione Cini nell’Isola di San Giorgio a Venezia sulla vita di Giacomo Casanova, riproducendo la celebre opera di Bernardo Bellotto dal titolo Il giardino di palazzo Liechtenstein a Vienna, il servitore di colore, un «negretto», cambia carnagione diventando bianco, e postura, nel senso che non è più, come nell’opera originale, un paggio servitore. 🔗 Leggi su Laverita.info
