Scappano senza pagare la cena al ristorante e picchiano il titolare del locale che li insegue | denunciati

Una coppia è stata denunciata dalla polizia di Brescia per aver lasciato il ristorante senza pagare la cena e aver aggredito il titolare che li aveva inseguiti. Le autorità hanno contestato loro i reati di insolvenza fraudolenta e lesioni, intervenendo prontamente per garantire la tutela del locale e delle persone coinvolte.

La polizia di Stato della Questura di Brescia ha denunciato una coppia per insolvenza fraudolenta e lesioni. I due avrebbero provato a scappare per non pagare la cena al ristorante e picchiato il titolare che li inseguiva.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cena di pesce al ristorante con gli amici, poi scappa senza pagare. Ma il titolare non ci staDurante una cena di pesce in un ristorante sul mare, alcuni clienti sono scappati senza pagare il conto.

Leggi anche: Coppia cena in pizzeria e scappa senza pagare: il titolare li invita a tornare e chiedere scusa: “Ho i filmati, so chi siete…” E’ successo a Latina

Scappano senza pagare la cena al ristorante e picchiano il titolare del locale che li insegue: denunciatiLa polizia di Stato della Questura di Brescia ha denunciato una coppia per insolvenza fraudolenta e lesioni. I due avrebbero provato a scappare per non pagare la cena al ristorante e picchiato il ... fanpage.it

Mangiano al ristorante, scappano senza pagare e picchiano il titolare che li inseguivaPresa dalla polizia di Stato una coppia di pregiudicati italiani conviventi. Avevano tentato di scroccare il pranzo in un locale del centro città. E poi avevano pestato il proprietario che voleva i so ... quibrescia.it

