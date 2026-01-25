Scappano dai carabinieri Spari e speronamenti

Un inseguimento tra le forze dell’ordine e un veicolo in fuga si è concluso con speronamenti e spari. Durante l’azione, una macchina di servizio è stata colpita e un’altra vettura coinvolta. La situazione si è sviluppata nel corso di un lungo episodio, in cui sono stati utilizzati anche colpi d’arma da fuoco. Gli sviluppi sono ancora in fase di aggiornamento.

Un lungo inseguimento ingaggiato coi carabinieri, un'auto di servizio speronata, un'altra auto coinvolta e colpi d'arma da fuoco esplosi. È il bilancio di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì a Brisighella dove negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi furti nelle case. L'inseguimento intorno alle 18.30 tra un'auto scura di grossa cilindrata, presumibilmente una Porsche, e la gazzella dei militari è proseguito per circa venti minuti, a Brisighella. Tutto è iniziato quando i militari hanno intercettato e intimato l'alt a un'auto sospetta. La Porsche però, con a bordo più persone, non si è fermata e anzi ha accelerato, proseguendo la propria corsa.

