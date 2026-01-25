Nel dicembre del 2017, in Svizzera, un alpinista ha affrontato e superato una cascata di ghiaccio considerata impossibile da scalare. Questa impresa, compiuta in condizioni estreme, testimonia la determinazione e le capacità di chi si confronta con ambienti naturali di grande sfida. Mentre molti si preparano alle festività natalizie, questa storia ricorda l'importanza di rispettare la natura e le sue imprevedibili insidie.

La vigilia di Natale del 2017 moltissime persone si riuniscono attorno ad alberelli che brillano a intermittenza, nel confortevole calore dei loro salotti. Moltissime, ma non tutte. Perché c'è un tizio, là fuori, che ha decisamente programmi differenti. Avvolto in coperture termiche per squarciare il freddo letale che lo circonda, osserva la sua prossima sfida. La montagna è immobile, ma non è mai davvero ferma. Respira nel ghiaccio che si dilata e si ritrae, scricchiola impercettibile sotto il cielo invernale, conserva una memoria fatta di freddo e di vento. Dani Arnold cammina verso quella direzione con passi brevi, regolari, come se stesse varcando l'ingresso di una stanza sacra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Scala una cascata di ghiaccio impossibile e sopravvive: l'impresa in Svizzera

