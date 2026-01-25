SBC Sissi Icona TOTY rappresenta una scelta ideale per chi cerca una giocatrice dinamica e versatile. Con una velocità elevata e ottime capacità di tiro da ogni angolazione, questa carta si adatta a diversi stili di gioco. Perfetta per chi apprezza giocatrici rapide nello stretto, Sissi è una presenza importante nel reparto offensivo, offrendo affidabilità e imprevedibilità in campo.

Sissi è la carta perfetta per chi ama i giocatori rapidi nello stretto e capaci di calciare da ogni posizione. Essendo un’Icona, è fondamentale per l’intesa, facilitando il link con le tantissime stelle brasiliane e le giocatrici TOTY. Analisi Tecnica: Un Numero 10 Totale. Dribbling e Skill (90 + 5 ): Con le 5 stelle mosse abilità e un controllo palla da 90, Sissi è una trottola. Negli spazi stretti è quasi imprendibile, ideale per scardinare le difese che “parcheggiano il bus”.. Tiro Devastante (92): Nonostante il ruolo da trequartista, ha statistiche di tiro superiori a molti attaccanti puri. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SBC Sissi Icona TOTY: La Regina del Brasile

