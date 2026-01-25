Analisi e pronostico di Sassuolo-Cremonese, partita valida per il campionato di Serie A. I neroverdi, reduci da tre sconfitte consecutive, cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica. La Cremonese, invece, affronta la sfida con l’obiettivo di interrompere il momento negativo. Ecco le quote e le considerazioni principali per questa sfida, analizzando le dinamiche recenti delle due squadre.

CREMONA, ITALY - AUGUST 29: Filippo Terracciano of US Cremonese in action during the Serie A match between US Cremonese and US Sassuolo Calcio at Stadio Giovanni Zini on August 29, 2025 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. MantovaniGetty Images) Gli uomini di Grosso sono a secco di vittorie da oltre un mese e mezzo. Il pronostico e le quote di Sassuolo-Cremonese Il Sassuolo ospita al Mapei Stadium la Cremonese: fischio d'inizio domenica alle 12.30. La squadra di Grosso arriva dalla sconfitta per 1-0 contro il Napoli: è il terzo ko di fila per i neroverdi. Gli uomini di Nicola hanno pareggiato 0-0 con il Verona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo-Cremonese, il pronostico: i neroverdi arrivano da tre ko di fila. E Bonazzoli...

Sassuolo-Cremonese, il pronostico: i neroverdi arrivano da tre ko di fila. E Bonazzoli...Analisi della sfida tra Sassuolo e Cremonese, con i neroverdi reduci da tre sconfitte consecutive e privi di vittorie da più di un mese e mezzo.

Leggi anche: Pronostico Como-Sassuolo, un tabù da sfatare: mai due vittorie di fila in campionato

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Pronostico Sassuolo-Cremonese quote della 22ª giornata di Serie A; Pronostico Sassuolo-Cremonese: analisi, quote e consigli; quote Sassuolo Cremonese: il pronostico sulla partita; Pronostico intelligente: lo scudetto in bilico, partite trappola, nervi tesi e risultati che possono ribaltare la classifica.

Pronostico Sassuolo-Cremonese: il gol è assicuratoSassuolo-Cremonese è una partita della ventiduesima giornata di Serie A: statistiche, notizie, formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. ilveggente.it

Sassuolo-Cremonese, il pronostico: i neroverdi arrivano da tre ko di fila. E Bonazzoli...Pronostico Sassuolo-Cremonese quote analisi statistiche precedenti della 22ª giornata di Serie A in programma domenica alle 12.30 ... gazzetta.it

#Calcio #SerieA Il Como vince 6-0 in casa contro il Torino, la Fiorentina crolla al Franchi, sconfitta 2-1 dal Cagliari. 0-0 tra Lecce e Lazio. Oggi Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma, Genoa-Bologna e i due big match #JuventusNapoli e #RomaMilan Foto A x.com

Saranno 1.462 i sostenitori grigiorossi presenti domani a Reggio Emilia! https://uscremonese.it/chiusa-la-prevendita-di-sassuolo-cremonese-il-dato-sul-settore-ospiti-2/ #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremo - facebook.com facebook