Domenica 25 gennaio 2026 alle 12:30 si disputa Sassuolo-Cremonese, match valido per la 22ª giornata di Serie A al Mapei Stadium. In questa occasione, verranno annunciate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici della partita, che si preannuncia equilibrata e aperta a entrambe le squadre. Un incontro importante per la classifica, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali.

Il lunch match della 22esima giornata di Serie A è quello che vede opposte Sassuolo e Cremonese al Mapei Stadium. Si trovano di fronte due squadre che hanno disputato una buona prima parte di campionato, ma che sono entrambe reduci da una serie di risultati negativi nelle ultime settimane. I padroni di casa del Sassuolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sassuolo-Cremonese (domenica 25 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segneranno entrambe al Mapei Stadium

Sassuolo-Cremonese, sfida salvezza al Mapei StadiumTutto su Sassuolo-Cremonese del 25 gennaio 2026: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni, precedenti e analisi tattica della sfida salvezza. lifestyleblog.it

Sassuolo-Cremonese, le ULTIMISSIME: cosa filtra su Pinamonti e Berardi, novità CollocoloProbabili formazioni Sassuolo Cremonese - Le possibili scelte di Grosso e Nicola per Sassuolo-Cremonese della 22^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

#Calcio #SerieA Oggi Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma, Genoa-Bologna e i due big match #JuventusNapoli e #RomaMilan

Saranno 1.462 i sostenitori grigiorossi presenti domani a Reggio Emilia! https://uscremonese.it/chiusa-la-prevendita-di-sassuolo-cremonese-il-dato-sul-settore-ospiti-2/ #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremo - facebook.com facebook