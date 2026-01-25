Sassuolo-Cremonese 1-0 un gol di Fadera vale il sorpasso in classifica

Nel match della 22ª giornata di Serie A, Sassuolo e Cremonese si affrontano in una partita equilibrata. Il risultato di 1-0 favorisce i neroverdi, grazie al gol di Fadera già nei primi minuti. La sfida si è caratterizzata per la presenza di poche opportunità da rete, evidenziando un incontro sostanzialmente combattuto e deciso da un episodio. Con questa vittoria, il Sassuolo conquista punti importanti e sorpassa la Cremonese in classifica.

Il Sassuolo supera 1-0 la Cremonese nel match valido per la 22a giornata di Serie A. Decisivo il gol di Fadera dopo appena tre minuti, in una partita equilibrata con poche occasioni. Gli emiliani tornano così a vincere dopo sette gare e salgono a 26 punti, a centro classifica, mentre i lombardi rimangono fermi a quota 23, a +6 sulla zona retrocessione.

