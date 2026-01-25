sarri e lotito una battaglia a non perdere i soldi ai danni della lazio

Sarri e Lotito sono al centro di una disputa che coinvolge interessi economici e tensioni interne alla Lazio. Dopo le dichiarazioni di Lotito, il tecnico biancoceleste ha risposto, evidenziando le divergenze emerse durante una conversazione con un tifoso. Questa vicenda mette in luce le dinamiche interne alla società e le conseguenze di contrasti tra dirigenti e allenatore, con implicazioni che riguardano anche la gestione economica della squadra.

Non si è fatta attendere la risposta di Maurizio Sarri alle parole che Lotito ha pronunciato al termine di una lite avvenuta durante una chiamata anonima con un supporters biancoceleste. Ricordiamo che Lotito aveva detto: «I giocatori vogliono andarsene perché ce l’hanno con l’allenatore» Le parole di Sarri. Intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio col Lecce e imbeccato da un giornalista, il tecnico toscano ha così risposto: È vero che i giocatori vanno via perché non vogliono stare con te? «A me hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società.» Tutta la storia: Lotito riceve l’ennesima chiamata anonima e non si contiene: «I giocatori vogliono andarsene perché ce l’hanno con l’allenatore» In un mondo di Claudio #Lotito, siate Maurizio #Sarri pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lazio, Lotito fa chiarezza: «Mie parole distorte, non esistono giocatori contro Sarri! Gode della fiducia di società e squadra»Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiarito le sue dichiarazioni, precisando che le sue parole sono state distorte e che non ci sono giocatori contro Sarri.

