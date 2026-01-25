Sarri a Sky da cuore biancoceleste | La Lazio è una storia grossa lo faccio per l’amore dei tifosi Ci stiamo ridimensionando

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato il pareggio contro il Lecce a Sky Sport, sottolineando l’importanza della storia della società biancoceleste. Con un tono sobrio, Sarri ha affermato che il club agisce per l’amore dei tifosi e che si sta attraversando un periodo di ridimensionamento, mantenendo comunque il rispetto per la tradizione e le aspettative della squadra.

Sarri Lazio, intervento al cuore riuscito al tecnico biancoceleste che tornerà alla guida della squadra nei prossimi giorni. Il comunicatoIl tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha subito un intervento al cuore che si è concluso con successo.

Lazio, preoccupa i tifosi l'intervento al cuore per Maurizio Sarri: come sta l'allenatoreLazio, preoccupano le condizioni di Maurizio Sarri, ricoverato oggi per un intervento al cuore.

