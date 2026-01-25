Sardegna fortunata per l' Okasa | Cagliari battuto 5-4 al fotofinish

L’Okasa Falconara conferma la propria buona tradizione in Sardegna, vincendo una partita combattuta contro il Cagliari al Pala Coni. Dopo una gara intensa e combattuta, le “Citizens” si impongono 5-4 in un finale incerto, dimostrando carattere e determinazione. La sfida riflette l’equilibrio tra le due squadre e la capacità dell’Okasa di mantenere la concentrazione fino all’ultimo secondo.

Le "Citizens" subiscono per due volte la rimonta delle rossoblù, ma a 150 secondi dalla sirena la rete di Balardin permette alle ragazze di Domenichetti di espugnare il Pala Coni La Sardegna si conferma terra tradizionalmente fortunata per l'Okasa Falconara: le "Citizens" passano al Pala Coni di Cagliari per 4-5, soffrendo però fino all'ultimo secondo. Giulia Domenichetti sempre senza Taina Santos e capitan Ferrara, non sta meglio Moreno Giorgi che non può disporre dell'astro nascente capitan Virdis squalificata, oltre che di Vecchione ceduta in settimana. La gara ricalca la trasferta di San Donato Milanese: Okasa sembra in controllo totale nel primo tempo – Balardin su punizione, Elpidio da fuori, Kondo abile a sfruttare un bel lavoro di Loth – per un eloquente 0-3 a una manciata di secondi dall'intervallo.

