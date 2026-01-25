Sanità nodo da sciogliere | Consiglio comuale aperto a Regione e direzione Usl

Un Consiglio comunale straordinario si è aperto per affrontare le questioni legate alla sanità locale, coinvolgendo Regione, Direzione sanitaria regionale e Usl. L’iniziativa mira a favorire un confronto diretto e costruttivo sui temi di interesse pubblico, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise e migliorare i servizi sanitari presenti sul territorio.

Un Consiglio comunale straordinario ede aperto sulla sanità locale, che coinvolga la Regione, la Direzione sanitaria regionale e la Usl. A chiederlo il Pd umbertidese (nella foto il segretario Filippo Corbucci e Gabriele Fossi, medico e membro della segreteria comunale) che riapre la polemica mai sopita sulla situazione del nosocomio locale, di cui si parla da mesi con apprensione. I Dem “dettano"“ l’ordine del giorno: "La situazione dei lavori di consolidamento sismico della struttura, la realizzazione del nuovo ospedale di Comunità e la Casa di Comunità, le prospettive future del nosocomio e della sanità pubblica alla luce del redigendo Piano sanitario regionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

