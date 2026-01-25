San Valentino After Dark | a Genova la vigilia si celebra al Campetto Garden
A Genova, la vigilia di San Valentino si anima al Campetto Garden con l'evento
In occasione delle celebrazioni per San Valentino, il capoluogo ligure si prepara ad ospitare un appuntamento che punta a ridefinire il concetto di socializzazione urbana. Venerdì 13 febbraio, il Campetto Garden (Piazza Campetto, 3) farà da cornice a "Valentine’s AFTER DARK", un evento ideato per.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Il Paestum Cat Show celebra la bellezza felina, gatti da tutta Europa in passerella per San ValentinoIl Paestum Cat Show – Love Edition 2026 si svolgerà il 14 e 15 febbraio a Capaccio Paestum, presso il NEXT.
San Valentino, cena spettacolo 'A Rosa e Valentino al Vic' StreetIl 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo
San Valentino After Dark: a Genova la vigilia si celebra al Campetto GardenIn occasione delle celebrazioni per San Valentino, il capoluogo ligure si prepara ad ospitare un appuntamento che punta a ridefinire il concetto di socializzazione urbana. Venerdì 13 febbraio, il Camp ... genovatoday.it
Dopo San Valentino… lasciati sorprendere Una serata speciale per single, tra maschere, sorrisi, buon cibo vegano e nuove connessioni. Single Night After San Valentino – Festa in maschera 15 febbraio – ore 20.00 Circolo Familiare, Viale Monza 14 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.