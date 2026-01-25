San Martino Buon Albergo diventa Città | c' è il decreto del presidente della Repubblica

San Martino Buon Albergo è stato ufficialmente riconosciuto come “Città” mediante decreto del presidente della Repubblica. La decisione segue la richiesta formulata dall’amministrazione comunale, approvata dal Consiglio comunale il 29 aprile 2025. Questa designazione rappresenta un importante riconoscimento istituzionale per il territorio e la sua comunità.

San Martino Buon Albergo è ufficialmente “Città”. Il titolo è stato conferito con decreto del presidente della Repubblica, che ha accolto la richiesta avanzata dall’amministrazione comunale dopo la deliberazione approvata dal Consiglio comunale il 29 aprile 2025. Il provvedimento è stato notificato al Comune dal ministero dell’interno tramite la prefettura di Verona e riconosce a San Martino Buon Albergo il titolo onorifico di “Città” ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico degli enti locali. Nel decreto viene valorizzato il ruolo storico, sociale, culturale ed economico svolto dal Comune nel territorio veronese.🔗 Leggi su Veronasera.it

