Durante la Fitur a Madrid, San Marino ha rafforzato i propri rapporti istituzionali in Spagna, culminando con un’udienza ufficiale concessa dal re Filippo VI. Pedini Amati, rappresentante della Repubblica, ha incontrato il sovrano, sottolineando l’importanza delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra i due Paesi. Questo momento testimonia l’impegno di San Marino nel consolidare i propri rapporti diplomatici nell’ambito internazionale.

La missione istituzionale della Repubblica di San Marino in Spagna ha raggiunto il suo culmine con l’udienza ufficiale concessa dal re Filippo VI durante la Fiera Fitur. Il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha preso parte all’incontro alla Casa Real, che ha visto la partecipazione di oltre trenta ministri e numerosi ambasciatori. L’evento ha assunto un tono emotivo, con un gesto di solidarietà internazionale per i recenti tragici incidenti ferroviari in Spagna. La presenza di San Marino a Madrid non è stata esclusivamente formale. La delegazione, guidata da Pedini Amati e affiancata dal Focal Point Un Tourism Alan Gasperoni, "ha consolidato – riferiscono dalla segreteria di Stato – in questi giorni rapporti strategici con i vertici dell’agenzia delle Nazioni Unite, confermando il ruolo della Repubblica quale laboratorio d’avanguardia per l’accessibilità e l’innovazione turistica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marino al Fitur, Pedini Amati stringe la mano a re Filippo VI

Spagna, Re Felipe VI e la regina Letizia allo stand italiano alla fiera del turismo FiturDurante la 46ª edizione di Fitur, la principale fiera internazionale del turismo a Madrid, il re Felipe VI e la regina Letizia hanno visitato lo stand italiano presso il polo fieristico Ifema.

