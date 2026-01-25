Salvini | Kiev perdefirmi intesa di pace

Il segretario della Lega, Salvini, ha invitato Kiev a firmare un accordo di pace, sottolineando che la continuazione del conflitto rischia di compromettere la credibilità internazionale e portare a una sconfitta. La sua richiesta evidenzia l'importanza di un’intesa per evitare ulteriori conseguenze negative e favorire una risoluzione diplomatica della crisi.

13.57 "Stai perdendo la guerra e la credibibilità. Firma l'accordo di pace prima possibile. Devi scegliere tra sconfitta e disfatta". Così il segretario della Lega Salvini all'evento del suo partito a Rivisondoli, in Abruzzo. Sul governo;: "Mi trovo benissimo con Giorgia e altri, ma la Lega è la Lega. E rilancia: "Ancora più mani libere per gli agenti di polizia che difendono la sicurezza". Su Robinson (estrema destra britannica): "Incontro chi voglio per fare battaglie comuni". E il 18 aprile "a Milano per" la remigrazione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

