Salvini-Vannacci rottura in vista | Chi esce dalla Lega finisce nel nulla Via i pesi buon viaggio e auguri

Matteo Salvini ha commentato la possibile uscita di Roberto Vannacci dalla Lega, sottolineando che chi lascia il partito si allontana dal suo percorso. Salvini ha aggiunto che è importante liberarsi dai pesi e augura a Vannacci un buon viaggio, lasciando intendere che la scissione potrebbe segnare una nuova fase o una rottura definitiva all’interno del panorama politico.

È stato un intervento a 360 gradi quello di Matteo Salvini a chiudere la tre giorni della Lega in Abruzzo. Il vicepremier si è rivolto velatamente a Roberto Vannacci che potrebbe lasciare il partito e, di fatti, lo ha messo alla porta, spiegando come la forza del partito sia il popolo, non un capitano o un generale. Il vicepremier ha anche imposto un aut aut a Zelenskyy. Matteo Salvini sul possibile addio di Roberto Vannacci Matteo Salvini mostra i muscoli nel discorso che ha chiuso la kermesse della Lega in Abruzzo. Il segretario federale ha trattato tanti temi caldi ma, soprattutto, ha fatto chiarezza sulla situazione interna al suo partito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

